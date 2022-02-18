Санкт-Петербург, 18 февраля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. В Ленинградской области за минувшие сутки на коронавирусные койки госпитализировали 204 заболевших COVID-19, что на пять человек больше, чем за день до этого. Об этом 18 февраля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального комитета по здравоохранению.

Cap.ru Госпитализация пациента с коронавирусом

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В настоящий момент в стационарах региона развернуто 2558 ковидных коек, из которых свободно 660 коек (25,8%). Таким образом под круглосуточным наблюдением врачей сейчас находятся 1898 пациентов с коронавирусом. Из них 27 — на аппаратах ИВЛ.

За прошедший день в Ленобласти лабораторным путем было выявлено новых 1883 носителя SARS-CoV-2. Большинство новых случаев — в крупных населенных пунктах, таких как Тихвин (136), Гатчина (98), Рощино (82), Выборг (81), Всеволожск (75), Сланцы (63), Подпорожье (59), Лодейное Поле (54), Тосно (51), Кингисепп (50), Кудрово (47), Луга (44), Приморск (42), Сясьстрой (35), Никольское (33), Сертолово (30), Кириши (28), Бокситогорск (26), Волосово (25), Волхов, Мурино (по 22), Приозерск (20), Пикалёво, Первомайское, Сиверский (по 19), Кировск (17), Заборье, Отрадное (по 16), пгт. им. Морозова, Малые Колпаны (по 13), Новое Девяткино, Светогорск, Бор (по 12), пгт. им. Свердлова, Коммунар, Большие Колпаны, Шлиссельбург (по 11), Старая, Тельмана (по 10).

Всего с начала пандемии в Ленинградской области коронавирусом заразились 155 028 человек. Из них 111 687 человек выздоровели, в том числе 646 пациента были выписаны за минувшие сутки. Умерло 3263 заболевших COVID-19, в том числе восемь летальных исходов было зарегистрировано 17 февраля, что на одну смерть больше, чем днем ранее.