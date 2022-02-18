Песков отреагировал на слова Зеленского о гарантиях для Украины
Москва, 18 февраля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Обсуждая безопасность отдельных стран, нельзя игнорировать безопасность других, в этом случае важно соблюдать принцип неделимости, заявил 18 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Таким образом он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости подписания США, Россией и рядом стран документа, который будет гарантировать безопасность Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что Украина готова к ведению с Россией переговоров в любом формате для установления мира.
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