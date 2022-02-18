Симферополь, , 13:40 — REGNUM На любую провокацию со стороны киевских властей в отношении Крыма последует сокрушительный ответ. Об этом в соцсетях 18 февраля, комментируя заявление министра обороны Украины, написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Сергей Аксёнов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Министр обороны Украины заверяет, что эта страна не планирует силовых действий в отношении Донбасса или Крыма. И призывает не верить подобным сообщениям. На самом деле верить нельзя ни одному слову этих персонажей, что бы они ни говорили. Вот и это заявление прозвучало на фоне обстрелов Донбасса, а еще сравнительно недавно официальный Киев не исключал никаких сценариев в отношении Крыма», — написал Аксёнов.

Глава Крыма подчеркнул, что планы киевских властей значения не имеют.

«Важно, что в случае любой провокации в отношении российского Крыма, последует сокрушительный ответ, и за Перекопом это прекрасно знают. Такой же ответ последует и в случае попытки масштабного вторжения украинских вояк на Донбасс. Нацисты понимают только силу. Поэтому мощь Вооруженных Сил России является самой надежной гарантией мира и безопасности вне зависимости от того, что болтают в Киеве», — подчеркнул глава российского региона.

Аксёнов также выразил надежду на то, что развитый инстинкт самосохранения у украинских политиков и бизнесменов «удержит их от безумных поступков».

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Как сообщало ИА REGNUM ранее министр обороны Украины Алексей Резник заявил об отсутствии у Киева планов по проведению силовой операции в отношении Донбасса или Крыма. Заявление прозвучало на фоне обстрелов территорий ЛНР и ДНР со стороны ВСУ.