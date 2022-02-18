Москва, 18 февраля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Президенту РФ Владимиру Путину по ночам спится спокойно. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, как спится российскому лидеру на фоне информации об обострении обстановки в Донбассе.

Kremlin.ru Владимир Путин

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«Спокойно», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Пресс-секретарь в ответ на вопрос о своём собственном сне также отметил, что спит «не менее спокойно, но чутко».