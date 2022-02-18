Санкт-Петербург, 18 февраля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. За последние сутки в Санкт-Петербурге в коронавирусные стационары госпитализировали 737 человек с COVID-19, это на 25 человек больше, чем сутками ранее, сообщили 18 февраля в региональном оперштабе. Рост суточной цифры госпитализации несколько замедлился — днем ранее он составлял +92 человека.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобиль скорой помощи в Петербурге

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На стационарном лечении в Петербурге сегодня находятся 8256 коронавирусных пациентов (-30 по отношению к предыдущим суткам). В реанимационных палатах находятся 597 человек (-20), к аппаратам ИВЛ подключены 321 пациент (-14). За последние сутки в связи с выздоровлением из стационаров выписаны 696 человек, это на 53 человека меньше, чем в предыдущие сутки.

Для лечения COVID-19 и пневмонии в Петербурге развёрнуто 9699 коек в 18 городских и трёх федеральных стационарах. Процент свободных коек относительно нормы, установленной Минздравом, в Петербурге составляет 36,12%.

Амбулаторно от ковида в Петербурге лечатся 134 318 пациентов (-8325 к уровню предыдущего дня).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге составляет 0,76 ед. (-0,15 ед.). Этот параметр показывает, сколько людей в среднем заражает один больной до того, как ушёл на изоляцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге за сутки выявили 16 398 случаев заражения коронавирусом (-197). От ковида, как основной причины, скончались 78 человека (+4), а выздоровели 28 876 человек (+1605).