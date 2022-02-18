Париж, 18 февраля, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Министр обороны Франции Флоренс Парли сделала заявление на фоне ситуации вокруг Украины, сообщает France Info.

Jim Mattis Флоранс Парли

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«Мы не знаем, принято это решение или нет. Нам действительно нужно оставаться предельно осторожными, не быть наивными», — заявила Флоранс Парли, говоря о ситуации вокруг Украины и «вторжении» России.

По словам министра, переговоры должны продолжаться «до последнего вздоха», чтобы сохранить мир.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Франции заявил о необходимости прямого диалога между Россией и западными странами по вопросам безопасности в Европе.

Подробнее в материале:Во Франции заявили о возможности разных вариантов ситуации вокруг Украины