Нижний Новгород, 18 февраля, 2022, 13:16 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 3009 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 252 131 человека на утро 18 февраля, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Александр Куликов ИА REGNUM Врач в «Красной зоне»

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За сутки госпитализированы в ковидные стационары 469 жителей области.

С начала пандемии в регионе выявлено 328 197 случаев заражения коронавирусом, из них 3892 — за минувшие сутки. 10 893 человека скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, 26 летальных случаев зарегистрировано за минувшие сутки, накануне скончались 37 жителей области из числа пациентов с коронавирусом.

Как сообщили ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 17 февраля с начала пандемии провели 5 376 714 тестов для выявления заражения коронавирусом. Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней снизился и составил 665,7 исследования на 100 тыс. населения при необходимой норме в 200 тестов на 100 тыс.

Накануне нижегородцы сдали 17 134 теста на SARS-CoV-2.

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