Москва, , 10:53 — REGNUM Сегодня, 18 февраля, курс российской валюты на утренних торгах демонстрирует позитивную динамику, прибавляя 0,4% и возвращаясь ближе к отметке 76,00 рублей за доллар США, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

Рубль © ИА REGNUM

«Укрепление происходит на фоне еще одной попытки дипломатического урегулирования конфликта на российско-украинской границе.

17 февраля риски начала военных действий между Россией и Украиной вновь выросли. На линии разграничения между непризнанными Донецкой и Луганской народными республиками и Украиной произошел обмен минометными ударами.

Масла в огонь подлили и названные США и Великобританией новые сроки «вторжения» России в Украину, на этот раз 20 февраля, а также утверждения о наращивании российского военного контингента вблизи границы.

Спасла ситуацию новая попытка дипломатов договориться. Поздно вечером 17 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен направил письмо главе МИД России Сергею Лаврову с предложением о переговорах «чтобы урегулировать кризис без конфликта».

Российский МИД принял предложение, а встречу назначили на конец следующей недели. Так что формально, это должно означать локальную разрядку напряженности по крайне мере до конца следующей недели, однако в полной мере рассчитывать на это очень сложно, учитывая градус напряженности ситуации.

Сегодня важных макроэкономических публикаций не ожидается, так что если дипломатические усилия России и США не будут нивелированы новыми минометными обстрелами на линии разграничения или жесткими заявлениями Запада и России, то можно ожидать стабилизации курса российской валюты в диапазоне 75,50−76,20 за доллар США как минимум до конца сегодняшних торгов», — считает эксперт.

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