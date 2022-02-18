Стокгольм, 18 февраля, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Своей политикой президент России Владимир Путин якобы хочет откатить политическую ситуацию в Европе на 20 лет назад. Об этом 18 февраля в студии телеканала SVT заявил бывший министр иностранных дел и премьер-министр Швеции Карл Бильдт, который также отметил, что, по его данным, Россия «отправила» в Донбасс свои регулярные войска.

Iiss.org Карл Бильдт

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За последние сутки и Украина, и ополченцы Донбасса обвиняют друг друга в открытии огня на линии соприкосновения. Бильдт рассматривает это как признак того, что Россия хочет «спровоцировать начало войны».

«Информация, которой я располагаю, заключается в том, что когда развертывается тяжелая артиллерия, это делается по команде России, и речь идет о российских регулярных войсках», — заявил Бильдт.

Бывший премьер-министр Швеции также отметил, что Путин якобы пытается отмотать стрелки часов на 20 лет назад, когда он требует вывода войск НАТО из ряда стран.

Напомним, что ранее власти Российской Федерации не однократно опровергали сообщения о присутствии российских войск в Донбассе.