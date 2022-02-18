Париж, 18 февраля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил французскую биатлонистку Жюстин Бреза-Буше с золотой медалью. Об этом глава государства написал в Twitter.

Олимпийские игры

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«Новая страница французского биатлона пишется сегодня с Жюстин Бреза-Буше! В 25 лет, после трех побед на чемпионатах мира и бронзовой медали в Пхенчхане, она выиграла свою первую олимпийскую золотую медаль в масс-старте. Отличная работа!», — написал глава французского государства в Twitter.

https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1494606963900100608

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