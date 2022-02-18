Москва, 18 февраля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Здоровье лидера ЛДПР депутата ГосдумыВладимира Жириновского постепенно восстанавливается, он стал активнее. Об этом сообщили 18 февраля в пресс-службе фракции.

Kremlin.ru Владимир Жириновский

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По словам представителей ЛДПР, политик повысил свою активность и поручил сделать ряд заявлений о работе нижней палаты российского парламента в период всплеска пандемии коронавируса. Эти заявления прозвучат 22 февраля на заседании Госдумы.

«Владимир Жириновский восстанавливается, это требует времени, но прогресс очевиден», — подчеркнули в пресс-службе фракции.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимира Жириновского госпитализировали из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в начале февраля. Он находится в Центральной клинической больнице и продолжает руководить партией.

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