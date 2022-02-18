Таллин, 18 февраля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала абсурдными направленные США требования Москвы о выводе войск НАТО из Центральной и Восточной Европы. Об этом сообщило гостелевидение ЭстонииETV.

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«Нам следует относиться к этому требованию так, что это требование абсурдное, и все наши союзники это понимают», — считает эстонский премьер. По ее словам, союзники страны по НАТО подтвердили, что пятая статья Североатлантического договора о коллективной обороне стран-членов НАТО и наша коллективная оборона — в том числе и их дело. «Так что они все как один нас поддерживают», — добавила она.

Подводя итоги состоявшегося в Брюсселе заседания Европейского совета, Каллас отметила, что страны ЕС пришли к общему решению в вопросе своего отношения к возможному военному противостоянию Украины и России: «Мы договорились, что если Россия нападет на Украину, то последуют очень жесткие санкции, и не только со стороны Европейского союза, но и со стороны США, Великобритании, Канады и Швейцарии».