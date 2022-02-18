Ростов-на-Дону, 18 февраля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В Ростовской области загрузка коек, развёрнутых для пациентов с коронавирусом, держится на уровне 85%. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 18 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время лечение в стационарах получают 3562 пациента. Состояние 26 человек врачи оценивают как тяжёлое.

Всего на Дону лечатся 52 018 пациентов с коронавирусом, из них 48 456 человек получают амбулаторную помощь.