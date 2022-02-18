Архангельск, 18 февраля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В Архангельске и Северодвинске центры экспресс-тестирования перестанут работать круглосуточно, сообщает региональный минздрав.

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По данным ведомства, в городах фиксируется снижение числа посетителей центров экспресс-тестирования на новую коронавирусную инфекцию, в связи с чем областным минздравом принято решение о корректировке режима их работы.

По словам руководителя министерства Александра Герштанского, с 19 февраля центры будут работать ежедневно с 7 утра и до 22 вечера, а не круглосуточно, как это было ранее.

«Например, неделю назад в центр, располагающийся в Архангельске в здании на пл. Ленина, 1, обращалось в среднем 1 200 человек в сутки. Вчера число пациентов составило чуть более 600, при этом практически все обращения происходили в дневное время. Снижение потока пациентов в центры экспресс-тестирования и относительная стабилизация заболеваемости в двух крупнейших городах области позволяют нам немного разгрузить медиков, часть из них вернуть к работе в учреждения», — отметил Герштанский.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области коронавирус был выявлен у 3301 человека.