В Архангельской области центры ковид-тестирования изменят режим работы
Архангельск, 18 февраля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В Архангельске и Северодвинске центры экспресс-тестирования перестанут работать круглосуточно, сообщает региональный минздрав.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»
По данным ведомства, в городах фиксируется снижение числа посетителей центров экспресс-тестирования на новую коронавирусную инфекцию, в связи с чем областным минздравом принято решение о корректировке режима их работы.
По словам руководителя министерства Александра Герштанского, с 19 февраля центры будут работать ежедневно с 7 утра и до 22 вечера, а не круглосуточно, как это было ранее.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области коронавирус был выявлен у 3301 человека.