Архангельск, , 12:16 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области коронавирус выявили у 3301 человека, 166 из них были госпитализированы, сообщает федеральный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

По данным штаба, за сутки в регионе скончались два пациента с ковидом, всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 1577 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля в России коронавирус выявили у 180 071 человека, 784 пациента скончались.