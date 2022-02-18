Рига, 18 февраля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. С пятницы, 18 февраля, в Латвии проходят крупные учения «Удар сабли — 22» (Saber Strike 22) Национальных вооруженных сил республики и армии США под командованием американских военных. Об этом сообщило министерство обороны Латвии.

(сс) NATO. Royal Navy LPhot Paul Hall НАТО

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Накануне в Латвию были доставлены 22 боевых вертолета AH-64 «Апач», военная техника и сотни военнослужащих из США. К ним присоединилось подразделение в составе 100военнослужащих из Италии.

На учениях планируется отрабатывать переброску войск и техники в зимних условиях, навыки разведки, проверить способность инфраструктуры латвийской армии по приему союзных войск НАТО, а также провести единые тренировки противовоздушной обороны.

В период до 28 февраля в Латвию по дорогам общего назначения приедут из Литвы еще 800 американских военных и до 250 единиц военной техники. С 28 февраля до 11 марта пройдут маневры с участием союзников.

В тех и других учениях будет задействовано в совокупности 2 800 солдат Латвии и США и представителей народного ополчения Латвии, а также военнослужащих из десяти стран, чьи подразделения входят в расширенную группу НАТО, представленную в Латвии (NATO Enhanced Forward Presence, eFP).

В марте воздушные танкеры KC-135 ВВС США проведут совместные тренировочные полеты с размещенными в Эстонии американскими истребителями F-15.

Учения продлятся до 23 марта 2022 года.