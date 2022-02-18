Донецк, 18 февраля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят разведку и оценивают обстановку в районе Светлодарской дуги у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом 18 февраля заявил журналистам официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Рекогносцировочной группой штаба так называемой операции объединенных сил ВСУ под руководством командующего генерала (Александра) Павлюка проведена рекогносцировка в районе Светлодарской дуги», — сказал он.

Филипоненко добавил, что украинские силовики намерены разорвать линию обороны Народной милиции ЛНР и отрезать пути сообщения с ДНР в районе Светлодарской дуги.

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина наносит удары по Донбассу. Запад потирает руки — трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко заявил, что поселок Красный Партизан, который административно подчинен городу Ясиноватая и находится под контролем Донецкой Народной Республики, оказался из-за обстрелов украинских силовиков обесточен.