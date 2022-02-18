Краснодар, 18 февраля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В Краснодарском крае госпитализированы 624 пациента с коронавирусом, сообщается 18 февраля на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 17 февраля, сообщалось о 657 новых госпитализированных ковид-пациентов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки на территории Кубани подтвердили 3167 случаев заболевания коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе. В числе новых заразившихся — 248 детей. Лидирует по числу новых пациентов Краснодар — там подтвержден 721 новый случай заражения, на втором месте Сочи — 312, на третьем — Новороссийск, где выявили 197 новых пациентов.

С начала пандемии на территории Краснодарского края подтвердили 199 047 случаев COVID-19, выписаны с выздоровлением 135 744 человека, 10 265 пациентов спасти не удалось.

На 18 февраля в стационарах остаются 5 809 пациентов, на дому лечатся 53 568 человек с коронавирусом и подозрением на него. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 115 жителей, на ЭКМО — шесть пациентов.