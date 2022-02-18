Ростов-на-Дону, 18 февраля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Законодательная инициатива депутатов Госдумы о признании Донецкой и Луганской Народных Республик — событие, которого ждут давно. Однако делать такой подарок Киеву и Западу нельзя, считает директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов. Такое мнение он высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 18 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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"Законодательная инициатива депутатов Госдумы — давно ожидаемое событие, его можно только поприветствовать. Но нужно сделать так, чтобы эта инициатива не стала подарком коллективному Западу и Украине, которые уже поспешили заявить, что Россия выходит из Минских соглашений. Хотя Украина и не собиралась выполнять соглашения на практике. Очень важно, чтобы инициатива работала на Россию и Донбасс, а не против. Именно поэтому целесообразно отложить признание республик ЛДНР, превратив его в некий дамоклов меч над Украиной. В таком случае нападение на республики Донбасса будет автоматически означать быстрое и положительное решение вопроса о признании ДНР и ЛНР. И в Киеве должны это понимать», — отметил эксперт.

По мнению Эдуарда Попова, по всей видимости, вопрос признания Донбасса Россией будет поставлен на паузу и будет зависеть от дальнейшей позиции и поведения Украины. Нападение Украины на Донбасс автоматически станет сигналом к быстрому и положительному ответу на инициативу депутатского корпуса России.

«Во-вторых, в Конституции Донбасса сказано, что границы республик ЛДНР совпадают с административными границами Донецкой и Луганской областей. Однако это не исключает, что депутаты народных собраний ЛДНР могут внести изменения в закон о границах и сделать поправку, которая позволит расширить территориальные границы за счёт областей Украины, пожелавших присоединиться к Донбассу в рамках международного референдума. То есть нужно сделать западные границы ЛДНР открытыми для принятия новых территорий. Но это, конечно, дело политической воли Донбасса», — заключил собеседник ИА REGNUM.

ИА REGNUM сообщало, что ранее глава российского государства Владимир Путин сообщил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону о том, что предложенная президенту России инициатива депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНР законопроектом не является.