Новосибирск, 18 февраля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В образовательных организациях Новосибирской области 21 февраля завершается общешкольный карантин по коронавирусу. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 февраля в правительстве региона.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Дистанционное обучение

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С 21 февраля к учёбе приступают ученики всех классов. По словам замгубернатора Сергея Нелюбова, в настоящее время наблюдается тенденция к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией среди школьников. Поэтому было принято решение о прекращении «дистанта».

В облправительстве напомнили, что школьники начали выходить с карантина поэтапно с 14 февраля. Вышли с каникул первые классы, перешли с дистанционного на очный формат обучения девятые и десятые классы.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 февраля в Новосибирской области подтверждено 171 119 случаев COVID-19 (22 907 — у детей). Общее число выздоровевших — 83 440 человек.