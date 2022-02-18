В Болгарии отменят карантинные ограничения в крупных торговых точках
София, 18 февраля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Основные супермаркеты и сети продовольственных магазинов объявили о намерении отменить карантинные ограничения, введенные в связи с распространением пандемии коронавируса. Об этом 18 февраля сообщает БТВ.
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По предварительным данным, речь идет о снятии запрета на посещение указанных общественных мест для граждан, не прошедших вакцинацию, а также лиц, не имеющих результатов ПЦР-тестов.
Кроме того, аннулируются правила соблюдения минимальной дистанции между посетителями, а круглосуточные торговые центры будут работать без перерыва на санитарную обработку.
Соответствующий план уже подан на утверждение в министерство здравоохранения Болгарии. В случае одобрения документа новые правила вступят в силу 28 февраля.