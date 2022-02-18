Крым, 18 февраля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В республике Крым в больницы попали 189 пациентов с коронавирусом, данные за сутки опубликовал региональный оперативный штаб 18 февраля. Накануне, 17 февраля, были госпитализированы 172 ковид-пациента.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

В общей сложности за сутки в Крыму подтвержден 1 191 новый случай заражения коронавирусом, это на четыре случая меньше, чем накануне. Выздоровели 1 650 пациентов. Статистику смертности пополнили пять новых случаев.

С начала пандемии на территории Крыма подтверждено 150 342 случая заражения коронавирусом, выписаны 134 749 человек, скончались 4 830 пациентов с COVID-19.