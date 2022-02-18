Москва, 18 февраля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 198 369 человек, сообщает 18 февраля оперативный штаб по борьбе с ковидом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки госпитализировали 18 632 ковид-пациента, что на 3% больше, чем в предшествующий день. Снижение госпитализаций зафиксировано в 38 субъектах, в 43 регионах оно выросло, в четырёх осталось без изменений.

«Выздоровело за сутки 198 369 человек, или на 7,2% больше по сравнению с 17 февраля 2022 года», — рассказали в штабе.

За сутки выявлен 180 071 новый случай заражения, скончались от коронавирусной инфекции 784 человека.