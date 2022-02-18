Варшава, 18 февраля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Власти США согласились продать «Польше» 250 американских танков Abrams версии M1A2 SEPv3. Об этом 18 февраля сообщил глава польского минобороны Мариуш Блащак на своей странице в соцсети Twitter.

7th Army Training Command Танк M1A2 Abrams

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«Очень важная новость для безопасности Польши. Государственный департамент (США) дал согласие на продажу 250 танков Abrams в новейшей версии M1A2 SEPv3», — написал он в своем сообщении.

Также Блащак заявил, что считает эту поставку одной из наиболее важных в истории Польши и назвал это приобретение «необычайно важным укреплением» обороноспособности республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на странице Пограничной службы Польши в Twitter была опубликована информация о том, что в республике задержан гражданин Белоруссии, который якобы нелегально пытался ввезти на автомобиле в Польшу трех граждан Сирии.