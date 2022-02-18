Санкт-Петербург, 18 февраля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Санкт-Петербурге от COVID-19, как основной причины наступления смерти, скончались 78 человек, что стало антирекордом пятой волны коронавируса и самым большим показателем суточной смертности с начала 2022 года. Об этом 18 февраля сообщили в главном оперштабе. Этот показатель на четыре случая больше, чем за предыдущие сутки.

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Установленный «рекорд», однако, не пробил максимальную отметку смертности за всё время пандемии. Напомним, 29 июня 2021 года от ковида за сутки в Петербурге скончались 119 человек.

В Петербурге за последние сутки, 17 февраля, выявили 16 398 новых случаев заражения коронавирусом, что снова вывело город на лидерскую позицию по России. Это всего на 197 случаев меньше, чем за 16 февраля. В Петербурге медленными темпами сокращается количество новых заболеваний.

По выздоровлению от COVID-19 за сутки выписаны 28 876 человек, что стало новым рекордом в Петербурге. Этот показатель на 1605 бывших ковид-пациентов больше, чем за предыдущие сутки. Тогда выздоровел 27 271 человек. В Петербурге отмечается сохранение роста количества переболевших COVID-19.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге выявили 1 342 168 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От ковида скончались 31 093 человека, а выздоровели — 1 086 588 человек.