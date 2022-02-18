Донецк, 18 февраля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Украинские силовики за последние сутки 24 раза нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 18 февраля рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

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«За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало о 24 нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.

Также указывается, что общее число боеприпасов, выпущенных по территории ДНР за последние 24 часа, составило 286 единиц.

Кроме этого, уточняется, что при обстрелах применялись артиллерия 122 мм, минометы калибром 82 и 120 мм, гранатометы и стрелковое оружие (в том числе крупнокалиберное).

Помимо того, отмечается, что были обстреляны 14 населённых пунктов на территории республики: Зайцево, Гольмовский, поселок шахты Гагарина, поселок шахты Изотова, поселок шахты «Трудовская», Мандрыкино, Старомихайловка, Еленовка, Веселое, Октябрь, Петровское, Новоласпа, Коминтерново и Саханка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявления официальных лиц Соединенных Штатов по ситуации вокруг Украины со ссылками на разведданные говорят о провале американских спецслужб.