Москва, 18 февраля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. За истекшие 24 часа на территории России госпитализировали 18 632 пациентов с COVID-19, также был выявлен 180 071 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 18 февраля сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 15 020 573.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончалось 784 пациента и потому суммарное количество летальных исходов достигло 343 957.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 12 026 844 человека вылечились от нового заболевания, 198 369 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было госпитализировано 18 090 новых пациентов с COVID-19.