Астана, 18 февраля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В Казахстане с 18 февраля отменили ряд карантинных ограничений. Об этом сообщает межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Карантин

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Граждане республики, привитые от COVID-19 не менее полугода назад, при въезде в страну больше не должны сдавать ПЦР-тест на коронавирус. Это касается и иностранцев из тех стран, чьи сертификаты о вакцинации признаёт Нур-Султан.

Также при отсутствии признаков заболевания отменяется обязательная изоляция тех, кто контактировал с носителями SARS-CoV-2. Разрешили работу торговым центрам, спортивным объектами ночным клубам.

Кроме того, разрешается проводить массовые мероприятия, отменены ограничения заполняемости для детских заведений.

Стоит отметить, в Казахстане на прошлой неделе резко упали темпы распространения коронавируса. Если в начале месяца в сутки выявляли от 5 тыс. до 8 тыс. случаев заражения, то после 7 февраля этот показатель не превышал 3,5 тыс.