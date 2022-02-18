Новосибирск, 18 февраля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Новосибирской области выявили 5319 носителей коронавируса, выздоровели 788 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 февраля в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Новосибирской области подтверждено 171 119 случаев COVID-19 (22 907 — у детей). Общее число выздоровевших — 83 440 человек.

В инфекционные стационары с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё госпитализированы 3817 пациентов, в том числе 155 детей. В реанимации находятся 328 человек (17 февраля — 322), на ИВЛ — 48.

В регионе за всё время сделано 3 875 935 тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля в области было подтверждено 5043 случая заражения коронавирусом, выздоровели 704 человека.