Москва, , 08:12 — REGNUM Доллар и евро с утра 17 февраля бросились в контрнаступление на рубль, вынудив его не справиться с борьбой и упасть, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

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К вечеру курс доллара на Московской бирже впервые с понедельника превысил 76 руб., а евро — превысил 86 руб.

С утра резко обострилась ситуация на Донбассе, где опять «запахло порохом».

Накануне министр финансов США Джанет Йеллен предупредила весь мир о том, что если США введут жёсткие экономические санкции против России, предполагающие, в том числе, ограничения на российский экспорт, то негативные последствия в виде роста цен на энергоресурсы будут ощущаться во всём мире.

Несмотря на то, что этот сигнал в большей степени был актуален для рынков углеводородов, они также негативно повлияли на рубль. К вечеру ситуация на Донбассе стала относительно спокойной.

Однако президент США Джо Байден снова завёл старую пластинку о будущем «вторжении» России в Украину. Доллар и евро продолжили расти.

Сегодня, 18 февраля, на торгах Московской биржи, по данным на 07:53 по мск, курс доллара вырос на 35 копеек, до 75,93 рубля, курс евро — на 30 копеек до 86,27 рубля.

На сегодняшний день ожидается динамика доллара к рублю в коридоре 75,80−77 руб., а курса евро — в 86−87,30 руб.

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