Москва, 18 февраля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Сегодня, 18 февраля, курс российской валюты на утренних торгах демонстрирует позитивную динамику, прибавляя 0,4% и возвращаясь ближе к отметке 76,00 рублей за доллар США, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

ИА REGNUM Рубль

«Укрепление происходит на фоне еще одной попытки дипломатического урегулирования конфликта на российско-украинской границе.

17 февраля риски начала военных действий между Россией и Украиной вновь выросли. На линии разграничения между непризнанными Донецкой и Луганской народными республиками и Украиной произошел обмен минометными ударами.

Масла в огонь подлили и названные США и Великобританией новые сроки «вторжения» России в Украину, на этот раз 20 февраля, а также утверждения о наращивании российского военного контингента вблизи границы.

Спасла ситуацию новая попытка дипломатов договориться. Поздно вечером 17 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен направил письмо главе МИД России Сергею Лаврову с предложением о переговорах «чтобы урегулировать кризис без конфликта».

Российский МИД принял предложение, а встречу назначили на конец следующей недели. Так что формально, это должно означать локальную разрядку напряженности по крайне мере до конца следующей недели, однако в полной мере рассчитывать на это очень сложно, учитывая градус напряженности ситуации.

Сегодня важных макроэкономических публикаций не ожидается, так что если дипломатические усилия России и США не будут нивелированы новыми минометными обстрелами на линии разграничения или жесткими заявлениями Запада и России, то можно ожидать стабилизации курса российской валюты в диапазоне 75,50−76,20 за доллар США как минимум до конца сегодняшних торгов», — считает эксперт.

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