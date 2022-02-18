Пекин, , 10:52 — REGNUM Российская биатлонистка Кристина Резцова заняла пятое место в масс-старте на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 18 февраля сообщает ИА REGNUM.

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Резцова допустила шесть промахов на огневых рубежах и отстала от победительницы на 1 минуту 11 секунд.

Золото выиграла французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше, которая допустила четыре промаха и прошла дистанцию за 40 минут 18 секунд.

Серебро и бронза достались норвежским спортсменкам Тириль Экхофф и Марте Рёйселанд, у которых также по четыре промаха и отставание 15,3 секунды и 34,9 секунды соответственно.

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