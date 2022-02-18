Ереван, , 10:43 — REGNUM В Армении за последние сутки медики провели 5734 исследования на коронавирус, из которых 1723 показали положительный результат. Об этом 18 февраля сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в стране выявили 413 295 носителей коронавируса. Из них 386 193 справились с инфекцией, в том числе 2825 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 17 239 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 9863 пациентов с COVID-19, в течение последних суток зафиксировали 24 таких случая.

Днём ранее в Армении в ходе проведения 5734 тестов на коронавирус 1723 были с положительным результатом. 1668 человек медики за сутки признали выздоровевшими, среди пациентов с COVID-19 зафиксировали 25 случаев смерти.