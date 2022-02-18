Пекин, 18 февраля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Российский фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзовую медаль в дисциплине «ски-кросс» на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 18 февраля сообщает ИА REGNUM.

George Hodan Олимпиада

Следите за развитием событий в трансляции: «XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине – трансляция»

В финальном заезде Ридзик занял третье место, уступив только швейцарским спортсменам Райану Режесу и Алексу Фива, которые завоевали золото и серебро соответственно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ридзик вышел в финал в ски-кроссе на Олимпиаде.