Пекин, 18 февраля, 2022, 10:23 — ИА Регнум. В финал в ски-кроссе вышел российский фристайлист Сергей Ридзик на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 18 февраля сообщает ИА REGNUM.

极博双板滑雪俱乐部; Zach Seward Фристайл

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Ридзик в своём полуфинальном заезде занял второе место и вышел в большой финал.

Ранее из борьбы в этой дисциплине выбыли российские спортсмены Игорь Омелин и Кирилл Сысоев.

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