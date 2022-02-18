Москва, , 10:32 — REGNUM Российские производители продуктов питания уменьшают размер упаковки на фоне роста цен, стараясь таким образом сохранить рентабельность и покупателей. Об этом сообщает 18 февраля газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в розничных сетях.

Супермаркет Дарья Антонова © ИА REGNUM

Издание отмечает, что издержки производителей растут, а потребители остаются «чувствительны» к ценам. Поэтому размеры упаковок оптимизируются. Так, шоколад «Россия» продаётся в упаковках по 82 г вместо 85 г, а кофе — по 85 г вместо 95 г.

«Danone сократила объем питьевых йогуртов «Активиа» с 270 г до 260 г, «Макфа» ввела макаронные изделия в упаковке 400 г вместо привычных 450 г, у Heineken появилось пиво в банке объемом 0,43 л», — говорится в публикации.

В меньшую сторону изменились объёмы упаковок корма для домашних животных, печенья, сливочного масла, сметаны, меньше стали шоколадные батончики. Так, пятая часть «новых позиций» молочной продукции — результат изменения объёмов.

Конечная цена для покупателя после сокращения упаковки осталась прежней, отметили в одной из торговых сетей, падения спроса нет. При этом в последнее время подорожало сухое обезжиренное молоко, ожидается рост цен на молоко-сырьё.

Как сообщало ИА REGNUM, овощи для «борщевого набора» по данным Росстата подорожали вдвое за пять лет: с 111,19 рубля до 233,19 рубля.

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