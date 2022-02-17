Москва, , 15:31 — REGNUM Стоимость продуктов питания в России растет постоянно, но особенно сильной продуктовая инфляция стала в 2021 году (она составила 10,2%). В январе 2022 года продуктовая инфляция, по данным Росстата (не путать с общей инфляцией — 8,9%) продолжила рост и составила 11%, заявил корреспонденту ИА REGNUM владелец бренда MukaMuka Дмитрий Кочетков.

Борщ nat10100

«Причина — в увеличении затрат производителей (чем больше растет себестоимость производства продукции, тем выше оптовые цены и стоимость продуктов в рознице).

Дорожает импорт (а Россия закупает семенной фонд, удобрения, химикаты для борьбы с вредителями) — а значит, стоимость продуктов растет вместе с удорожанием доллара и евро.

Увеличиваются внутренние цены ЖКХ и топлива — соответственно, у производителей в сфере АПК растет стоимость выращивания и хранения овощей, а также их доставки до покупателя и т. д.

В перспективе 2022 тода можно сказать однозначно, что цена обычных овощей и фруктов продолжит увеличиваться. Из-за роста стоимости иностранной валюты, повышения тарифов ЖКХ, роста стоимости топлива, рабочей силы, упаковки и т. п.

Но таких высоких темпов роста, как в 2021 году (когда картофель подорожал в два раза, а капуста — на 50%), вероятнее всего, уже не будет. Овощи «борщевого» набора и мясо, скорее всего, могут вырасти в цене в среднем на 15−20% за весь год», — погнозирует эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в России продукты для «борщевого набора» за пять лет — с января 2017 года январь 2022 года — подорожали в два раза.

Читайте также: В два раза подорожал «борщевой набор» в России за пять лет