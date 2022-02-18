Тбилиси, 18 февраля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 48 595 исследований на SARS-CoV-2 выявили 14 405 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 18 февраля обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 1 526 205 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 1 348 581 победил инфекцию, в том числе 24 409 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 15 771 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 42 человека скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 5818 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1013.

Днём ранее в Грузии в ходе 52 912 исследований выявили 15 644 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 24 110 человек, скончались 46 пациентов с COVID-19.