Санкт-Петербург, 18 февраля, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга смогут получить QR-код, свидетельствующий о наличии антител к коронавирусу, с понедельника, 21 февраля. Об этом сообщили в комздраве Северной столицы. Обладатели таких кодов будут приравнены к вакцинированным и переболевшим.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

Принимается результат тестирования из любой лаборатории. Система автоматизирована: если приходит положительный результат, то в течение трёх дней QR-код появится в профиле обратившегося на портале «Госуслуги».

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец отметил, что действовать такой иммунный сертификат будет шесть месяцев, в то время как сертификат о вакцинации и о перенесённом ковиде действует год. Однако если пациент сделает и ПЦР-тест, и тест на определение уровня антител, то QR-код будет действовать год.

Обладатели сертификата о наличии антител к коронавирусу смогут посетить театры, цирки и концерты, места общественного питания, непродовольственные магазины, торжественную регистрацию брака — те места, где сейчас необходимо предъявить иммунный сертификат.