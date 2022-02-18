Москва, 18 февраля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. После трех дней коррекции нефть подорожала на торгах 17 февраля, завершив торги непосредственно под отметкой $93 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Цитата из х/ф «Белое Солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1970. СССР Резервуар с нефтью

«Сегодня, 18 февраля, нефть марки Brent слегка снижается, но пока не нарушает целостность восходящей 20-дневной скользящей средней, которая сейчас располагается в районе уровня $91.

Новое обострение ситуации вокруг Украины снова помогло ценам укрепиться, но на этот раз реакция трейдеров была сдержанной. Brent все еще находится на высоких уровнях, но прежнего энтузиазма покупатели не проявляют.

Сдерживающим фактором выступает не только техническая картина, которая говорит о перегретости рынка, но и сигнал от США и Ирана, которые продолжают вести переговоры по ядерной сделке.

Сообщения американской стороны о близости к заключению соглашения заставляет игроков опасаться снятия ограничений на экспорт иранской нефти и, соответственно, увеличения мирового предложения. К слову, азиатские НПЗ уже обсуждают с Тегераном закупки нефти в случае подписания ядерной сделки.

Также не в пользу нового рывка цен в северном направлении говорит некоторое затишье на геополитическом фронте — сегодня инвесторы настроены относительно позитивно, не теряя надежды на дипломатическое разрешение конфликта.

В случае возобновления фиксации прибыли Brent рискует уйти под упомянутую скользящую среднюю и поставить под угрозу статус уровня $90 в качестве поддержки. В целом же рынок остается в русле сильного бычьего тренда», — пояснил эксперт.

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