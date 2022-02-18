Москва, , 08:26 — REGNUM Цена нефти Brent на Московской бирже 17 февраля сдержанно повышалась, превысив $92 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Добыча нефти Gazprom.ru

Цены на нефть росли, по всей видимости, по причине обострения ситуации на Донбассе. При этом рынок ожидает новостей об иранской «ядерной сделке».

В МИД Франции заговорили о том, что сделка с Ираном по ядерной программе может быть заключена уже в ближайшее время, соответственно, не исключается возможность, что эмбарго против Ирана будет отменено, что может оказать негативное влияние на цены.

17 февраля появилась информация, что на спотовом рынке Brent торгуется уже около $100, хотя динамика биржевых котировок это не подтвердила.

Но пока до этой отметки цене Brent пока далеко. Сегодня, 18 февраля, на утренних торгах стоимость нефти Brent снизилась на 0,54%, до $92,44, нефти марки WTI — на 0,74%, до $91,06.

На сегодняшний день ожидается колебание цен в коридоре в $92—94 за баррель.

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