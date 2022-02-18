Оттава, 18 февраля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Заявления главы МИД Канады Мелани Жоли о якобы произошедших военных действиях в Донбассе с участием войск России не соответствуют действительности и вызывают глубокое разочарование. Об этом 18 февраля говорится в заявлении российского диппредставительства в Оттаве, которое опубликовано на странице посольства РФ в соцсети Twitter.

Флаг России

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«Категорически отвергаем сообщение в Twitter-аккаунте главы МИД Канады Мелани Жоли от 17 февраля о «неспровоцированных военных действиях России в Донбассе», «российских попытках усугубить кризис», «поставив под угрозу жизнь невинных людей». Подобные заявления вызывают глубокое разочарование», — указывается в нем.

Также указывается, что такого рода заявления полностью не соответствуют действительности и преследуют своей целью отвлечь внимание от агрессивной политики властей Украины, которые в течение многих лет ведут войну с собственным народом и отказываются выполнять Минские соглашения, которые одобрены Совбезом ООН.

Кроме того, уточняется, что у этого внутреннего украинского конфликта отсутствует военное решение, «единственный путь к миру — заставить украинские власти сесть за стол переговоров с представителями Донецка и Луганска».

«Правительство Канады имеет возможность использовать для этого свое влияние. Необоснованной же антироссийской риторикой мира на Украине не достичь. Это должно быть очевидным для всех», — заключается в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава МИД Канады Мелани Жоли дала на своей странице в соцсети Twitter оценку последним событиям в Донбассе и в ней фактически обвинила Россию в военной активности в этом регионе.