Тирасполь, , 09:51 — REGNUM В ходе 1449 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 461 случай заражения коронавирусом. Об этом 18 февраля сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 104 301 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 96 942 человека, в том числе за последние сутки — 699.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 2075 смертей пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток было два таких случая.

Днём ранее в Приднестровье провели 1373 исследования на SARS-CoV-2 и выявили 655 случаев заражения коронавирусом. За сутки медики признали выздоровевшими 792 человека, а также зафиксировали смерть у троих пациентов с COVID-19.