Цхинвал, , 09:41 — REGNUM Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов отметил эскалацию напряжённости вокруг Украины, заявил о возможно провокации со стороны Грузии и назначил на 24 февраля строевой смотр вооружённых сил республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Анатолий Бибилов Iron Fidarov

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад хочет «вторжения России», Украина обстреливает Донбасс — трансляция»

Сообщается, что Бибилов выслушал доклад главы минобороны Ибрагиба Гассева о готовности войск. Президент указал на важность своевременного информирования о состоянии армии.

«Это не должно быть секретом для народа Республики Южная Осетия, он должен знать, готовы вооружённые силы к провокациям, к отражению агрессии или не готовы», — сказал Бибилов.

Он поручил провести строевой смотр техники и всего личного состава вооруженных сил республики. Необходимо также проверить укомплектованность вооружением и его готовность.