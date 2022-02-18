Президент Южной Осетии проверит готовность армии к «отражению агрессии»
Цхинвал, 18 февраля, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов отметил эскалацию напряжённости вокруг Украины, заявил о возможно провокации со стороны Грузии и назначил на 24 февраля строевой смотр вооружённых сил республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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Сообщается, что Бибилов выслушал доклад главы минобороны Ибрагиба Гассева о готовности войск. Президент указал на важность своевременного информирования о состоянии армии.
«Это не должно быть секретом для народа Республики Южная Осетия, он должен знать, готовы вооружённые силы к провокациям, к отражению агрессии или не готовы», — сказал Бибилов.
Он поручил провести строевой смотр техники и всего личного состава вооруженных сил республики. Необходимо также проверить укомплектованность вооружением и его готовность.