Пекин, 18 февраля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Мужская сборная Финляндии по хоккею одержала победу над командой Словакии в полуфинале Олимпийских игр в Пекине. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Финляндия

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В составе финской команды шайбы забросили нападающие Сакари Маннинен и Харри Песонен.

Сборная Финляндии вышла в финал Олимпийских игр, в котором встретится с победителем второго полуфинала Россия — Швеция. Команда Словакии сыграет с проигравшим в этой паре в матче за бронзу.