Москва, , 09:30 — REGNUM В Совфеде допустили, что постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд перепутала Россию с ордами Батыя.

Андрей Климов Duma.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад хочет «вторжения России», Украина обстреливает Донбасс — трансляция»

«Может, миссис Томас-Гринфилд перепутала нас с ордами Батыя, который в 13 в. шёл через Киевскую Русь на Центральную и Восточную Европу? Вообще, времена «от монголов до татар» сейчас крайне популярны у политиканствующих женщин англоговорящих стран, поражённых очередной волной вируса «русские идут!», — рассуждает член Совфеда Андрей Климов в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, объясняя «планы России напасть на Украину», заявила CNN, что РФ «вторгалась и в другие части Восточной Европы».