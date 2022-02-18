Луганск, , 09:28 — REGNUM Достойный отпор Киеву готовы в любой момент дать Луганская и Донецкая Народные Республики (ЛНР и ДНР). Об этом 18 февраля заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем официальном обращении к годовщине Чернухино-Дебальцевской операции, обнародованном на его официальном сайте.

Леонид Пасечник Mvdlnr.ru

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Как отметил глава ЛНР, освобождение Чернухино-Дебальцевского плацдарма было непростым, так как ВСУ основательно укрепились на данном направлении и наносили массированные удары по мирному населению, гражданской инфраструктуре и позициям военных республик Донбасса.

«Несмотря на численное превосходство техники и живой силы врага, мы были сильнее, потому что защищали родную землю. Правда всегда была на нашей стороне», — говорится в сообщении.

Также Пасечник отметил, что тогда после ожесточенных боев украинские силовики сдались и спасались «бегством из дебальцевского котла», что вынудило Киев начать переговоры и подписать Минские соглашения.

«К сожалению, жизненные уроки украинское правительство так ничему не научили. Противник регулярно нарушает минские договоренности, что только показывает политическую слабость Украины. Донбасс в это время крепнет и развивается, наращивает обороноспособность. Армии Луганской и Донецкой народных республик готовы в любой момент дать достойный отпор врагу», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские силовики обстреляли населенные пункты Зеленая Роща, Молочный и Веселенькое, находящиеся на территории ЛНР.