Москва, 18 февраля, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский своими заявлениями фактически отказывается от выполнения Минских соглашений, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

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«Мы видим, что Киев в нарушение Минских соглашений предпринял попытку эскалации конфликта, начал минометный обстрел населённых пунктов Донбасса. Кроме того, Зеленский заявил, что не пойдёт на переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками», — констатировал Володин в телеграм-канале.

Местные выборы, политическое урегулирование — это вопросы, которые невозможно решить без согласования с представителями народных республик, и если стороны конфликта не будут вести переговоры, то кто тогда должен решать эти проблемы, задает вопросы спикер Госдумы.

«Зеленский своими словами фактически отказывается от выполнения Минских договорённостей», — указал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Россия надеется на не до конца реализованный потенциал Минских соглашений, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

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В то же время Госдума приняла постановление об обращении к президенту РФ Путину о признании независимости ЛНР и ДНР. В Госдуме напомнили, что действия украинских властей вынудили жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины инициировать проведение референдума и проголосовать в мае 2014 года за принятие Акта о самоопределении Донецкой Народной Республики (89%) и Акта о самоопределении Луганской Народной Республики (96%).