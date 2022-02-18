Астана, 18 февраля, 2022, 09:14 — ИА Регнум. В Казахстане за сутки выявили 1351 случай заражения коронавирусом. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба минздрава республики.

Александр Погожев ИА REGNUM Медик во время исследований ПЦР-тестов

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За время пандемии в республике выявили 1 296 601 носителя SARS-CoV-2, из которых признали выздоровевшими 1 244 669 человек, в том числе 4326 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 39 556 носителей коронавируса, в том числе в стационарах разместили 5269 человек.

Всего в стране зафиксировали 13 351 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 12 умерли в течение последних суток.

Днём ранее в минздраве Казахстана сообщили о 1349 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки. Выздоровевшими медики признали 4326 человек. Скончались 25 пациентов с диагнозом COVID-19.